Almanya, 8 milyon euro ile kayıplara karışan Türk asıllı Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor. Almanya’nın Bremen kentinde para dağıtım şirketinde çalışan Türk asıllı bir kadının, 8 milyon euro çaldığı iddiası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. CNN TÜRK Berlin Muhabiri Erhan Merttürk, CNN TÜRK canlı yayınında olayla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Bild gazetesi Gündoğan'ı yakalamak için özel bir ekip kurulduğunu yazdı. Merttürk ise söz konusu ekibin yurtdışına kaçan kişileri yakalamakta uzman olduğunu belitti. Alman polisi Türk asıllı kadının yurtdışına çıktığı ihtimali üzerinde duruyor. Gelen ilk bilgilere göre, Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçmış olabileceği belirtiliyor. Gündoğan, Alman basınında geniş yer buldu. Gazeteler haberi okurlarına 'Hırsızlığa yeni bir boyut kazandırdı' şeklinde duyururken Gündoğan'a yardım ettiği şüphesi ile bir kişi gözaltına alındı. Yine Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu hırsızlığın oldukça profesyonelce yapıldığına vurgu yapıldı ve 'Bu işi tek başına yapma olasılığı düşük' yorumlarına yer verildi.

OLAY NASIL MEYDANA GELDİ?

Alman basınına göre olay, 21 Mayıs'ta yaşandı. Şirkette müşterilerin sipariş ettiği paraların paketlenmesi ve güvenli nakliyesinden sorumlu olan Yasemin Gündoğan, hasta raporu aldı.

Ancak 28 yaşındaki kadından bir daha haber alınamadı. Paketlenmiş 8 milyon euro'luk banknotları ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmesi gereken Gündoğan'ın bunu yapmadığı anlaşıldı.

Gündoğan'ın olaydan sonra lüks bir minibüs kiraladığı kamera görüntüleri ile ortaya çıkmıştı.