Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Almanya'daki yerel makamlar tarafından paylaşılan bilgilerde Türk vatandaşı 5 erkek, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı açıklandı. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.





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