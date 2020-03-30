Dünya Almanya'da 5 Türk daha corona virüsten öldü

Almanya'da 5 Türk daha corona virüsten öldü

Dünya

Almanya'da 5 Türk daha corona virüsten öldü

Dünyayı etkisi altına corona virüs Almanya'da 5 Türk'in daha ölmesine sebep oldu.

30 Mart 2020, Pazartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Almanya'daki yerel makamlar tarafından paylaşılan bilgilerde Türk vatandaşı 5 erkek, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı açıklandı. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.


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