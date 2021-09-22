Almanya’da eğitim için yeterlilik sınavı telc’e rekor başvuru

Mühendislik ve tıp eğitimindeki başarısı nedeniyle en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Almanya’da eğitim ve çalışmanın ön koşulu, dil yeterlilik sınavı telc’te başarılı olmak. 23 yıldır İzmir’de Almanca dil eğitimi veren DAS Akademie’nin düzenlediği yeterlilik sınavı telc’e bu yıl başvuru yüzde 164 oranında artarak, rekor kırıldı.

Yurtdışından sınav için İzmir’e geliyorlar

“Avrupa Dil Sertifikaları” anlamına gelen telc sınavının Türkiye’deki en köklü lisans partneri olan DAS Akademie’nin yaptığı sınavlara katılmak için İzmir’den olduğu kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinden hatta yurtdışından da çok sayıda öğrenci katılıyor. 2021’de Azerbaycan, Suudi Arabistan, İran, İtalya ve Moldova’dan da gelen çok sayıda öğrenciye sınav yaparak sertifika veren DAS Akademie’nin kurucu ortağı Nilgün Akdoğan, İzmir’de telc sınav partneri olarak, uluslararası standartlarda, adil, şeffaf ve güvenilir dil sınavları yaptıklarını vurguladı.

Nilgün Akdoğan, okullarda bu sınavı uygulayan Türkiye’deki tek akredite partner olduklarını belirterek, “telc 45 yıllık, son derece kapsamlı bir sınav. 20’den fazla ülkede lisanslandırılmış 3 bini aşkın kuruluş ve Avrupa’da 12 bin’den fazla lisanslandırılmış sınav görevlisi mevcut. DAS Akademie olarak bu organizasyonun bir temsilcisi olmak ve bu sertifika imkanını tüm ülkemize hatta yurt dışına sunmaktan son derece gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Almanya’ya giden doktor sayısı giderek artıyor

Son yıllarda Almanya’ya giden doktor sayısının da arttığına dikkati çeken Akdoğan, “Tıp Almancası sınavı olan telc Medizin FSP sınav başvurularında da ciddi bir artış görüyoruz. Bu sınav, dünyada sadece belli başlı sınav merkezlerinde yapılıyor. Tıp Almancası bilgisini sertifikalandırmak ve Almanya’da doktor olarak çalışmak isteyen tıp doktorları da DAS Akademie’de düzenlenen telc Medizin FSP sınavına bu sebeple büyük ilgi gösteriyorlar” dedi.

Sınav turizmiyle kent ekonomisine katkı

Nilgün Akdoğan, her ay 2 defa yapılan ve ortalama 100 kişinin girdiği telc sınavları için kente birçok kişinin geldiğini, bu sirkülasyonun İzmir’e ve ekonomisine de faydası olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Bu sınav için kente gelenler otellerden tutun, esnafa kadar birçok katkı sağlıyor. İzmir aynı zamanda bir turizm kenti. Çevresi ile bir bütün halinde değerlendirildiğinde sadece sınava girip gidilecek bir kent değil. O sebeple DAS Akademie’ye telc sınavı için gelenler aynı zamanda kentin tarihi ve turistik dokusunu da keşfediyor, çevresindeki ören yerleri başta olmak üzere farklı lokasyonları görmek için burada daha uzun kalıyorlar” dedi.

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