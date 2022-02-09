Eğitim & Kariyer Almanya'da kariyer imkanı

Almanya'da kariyer imkanı

Eğitim & Kariyer

Almanya'da kariyer imkanı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimi ile Aşağı Saksonya Eyaleti ‘Deutsche Management Akademie Alman Yönetim Akademisi’ (DMAN) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 07:50 Son Güncelleme:
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Üniversite mezunları ve öğrencileri protokol çerçevesinde eğitimlerini geliştirmek için hem İKÜ’de hem de Almanya’da eğitim programına katılabilecek. Programda başarılı olan öğrenciler ve mezunlar, Almanya’da staj yapma ve iş gücü ihtiyacı olan alanlarda istihdam edilme olanağı elde edecek.

ULUSLARARASI DENEYİM

İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, DMAN ile yapılan protokolü ‘Gençliğin uluslararası kültürel ve profesyonel deneyimi için bir yatırım’ sözleriyle tanımladı. İKÜ Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal ise, “Kültür’ün yükseköğretimde uluslararasılaşma eylem planının Avrupa ayağı diyebiliriz. İşbirliğimizin Türk ve Alman şirketleri ve diğer kurumları arasında ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkıları olacak” diye konuştu.

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