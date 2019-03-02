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Almanya’da korkunç yangın! 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de ağır yaralandı

02 Mart 2019, Cumartesi 12:27
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Almanya’da korkunç yangın! 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Nürnberg kentinde bulunan İndustrie Caddesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı.

Nürnberg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Alexandra Federl tarafından yapılan açıklamada, Sandreuth semtindeki İndustrie Caddesi üzerinde bulunan 11 numaraları binada çıkan yangında 4’ü çocuk olmak üzere 5 kişinin öldüğü ve 4 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca cumartesi sabahı saat 03.00’te meydana gelen yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve binanın kullanılmaz durumda olduğu belirtildi.

Taner TÜZÜN, NÜRNBERG (DHA)

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