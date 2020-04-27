Almanya’da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm eyaletlerde “maske takma” zorunluluğu getirildi. Başkent Berlin'de vatandaşların toplu taşıma araçlarına da maske takarak bindi.

27 Nisan 2020 itibarıyla 157 bin 770 vakanın görüldüğü Almanya’da virüs sebebiyle 5 bin 976 kişi hayatını kaybetti. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 20 binin üzerinde olan İtalya, İspanya ve Fransa ile kıyaslanınca Almanya’nın bu alanda virüsle mücadelede başarılı olduğu söylenebilir. Fakat burada şans faktörünün de önemli bir etkisi olduğunu belirtmekte fayda var. Virüs önce genç ve sağlıklı kayakçılar üzerinden ülkeye girdi, ardından da salgının sıfır noktası olarak kabul edilen Gangelt kasabasındaki karnavalda, virüs yine ilk olarak genç ve sağlıklı insanlara bulaştı. Bu sayede salgının ilk aşamalarında Almanya’da ölüm oranı yüzde 0,5’lerde seyretti. Sonrasında virüsün yaşlı ve kronik hastalara da bulaşmasıyla bu oran yüzde 3’ün üzerine çıktı.





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