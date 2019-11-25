Almanya'daki Green Vault Müzesi, sabah saatlerinde büyük bir soyguna sahne oldu. Camı kıran soyguncular, müzenin güvenlik sistemini çökerttikten sonra müzenin soygununu gerçekleştirdi. Alman basını soygun hakkında, milyarlarca lira değerinde mücevher ve elmasın çalındığını belirtti. Hırsızların çaldığı tarihi eserlerin değeri yaklaşık 6 milyar 320 milyon lira olduğu iddia ediliyor. Hırsızlar, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulduğu müzeyi soyduktan sonra arabaya binip kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarının elektrik kesintisine rağmen hırsızları kayıt altına almış olabilecekleri düşünülüyor.

Almanya kaynakları, hırsızların camda çok küçük bir delik açtıklarını ve görülmesi neredeyse çok zor olan bu delikten içeri girdiklerini belirtti. Soygunun yapıldığı gece, müzenin yakınındaki bir köprüde yangın çıktığı ve yangının müze soygunuyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Müze yetkilileri, henüz hangi parçaların çalındığını ve çalınan malların değerinin ne olduğu konusunda açıklamada bulunmadılar. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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