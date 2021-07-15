Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya tam anlamıyla felaketi yaşarken, Belçika'dan da korkunç görüntüler geliyor. Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.

Dün gece altı bina çökerken, 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sel sebebiyle 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirilirken, 25 binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.

Polis, selde 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi. Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

25 binanın çökme tehlikesi altında olduğu aktarılırken, demiryolu ve karayolu taşımacılığının kesintiye uğradığı ve önemli bir ticaret arteri olan Ren'de nakliye çalışmalarının askıya alındığı bildirildi. Almanya'nın Bonn kenti yakınlarındaki Rheinbach kasabasının bir kısmı, bir barajın yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye ediliyor.

BODRUM KATINDA CESETLERİ BULUNDU

Almanya'nın Köln kentinde ise iki ayrı bodrum katında, su baskını nedeniyle ölen yerde 72 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkeğin cesetleri bulundu.

Reinbavh, Solingen ve Kamen'de su baskını nedeniyle ölen 3 kişinin yanı sıra, kurtarma çalışmalarına katılan 2 Alman itfaiyecinin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Tedbir amaçlı tahliye için Alman ordusuna ait kamyonlar kullanılıyor. Kasaba sakinleri akraba ve tanıdıkların yanına yanda belediye binasına yerleştiriliyor.

Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi. Almanya Meteoroloji servisi, Perşembe ve Cuma günü, güneybatı Almanya'da, Ren Nehri'nin yukarı kesimlerinde daha fazla şiddetli yağmur yağacağını konusunda uyarıda bulundu. Yüzlerce askerin kurtarma çalışmalarında polise yardım ettiği aktarılırken, tanklar vasıtasıyla yolları temizleme çalışması sürüyor.

Yollarda süren çalışmalarda toprak kaymalarından ve devrilen ağaçlardan temizlerken, helikopterler çatılarda mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor. Rheinland-Pfalz eyalet başbakanı Malu Dreyer, "Bu bir felaket. Ölüler, kayıplar ve birçok insan hala tehlikede. Acil servislerimizin tümü 24 saat faaliyette ve kendi hayatlarını riske atıyor" dedi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığına göre, Belçika'da da ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Eupen'den 22 yaşında bir genç ile Liege kenti yakınlarındaki Aywaille'den 50 yaşında bir erkek, su baskını nedeniyle hayatını kaybetti. Sele kapılan15 yaşında bir kız çocuğu ise, hala kayıp. Liege kenti yakınlarındaki Pepinster kasabasında da daha önce boşaltılan ondan fazla evin çöktüğü belirtildi. Sivil savunma ekipleri, Pepinster'deki insanları botlarla tahliye etmeye çalışıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Belçika - Almanya tren seferleri ile yağışların sürdüğü bölgelerdeki toplu taşıma seferlerine ara verildi. Hollanda'nın güney ucundaki Valkenburg kentinde işyerlerini su basması nedeniyle gıda sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Hollanda Ordusu, Belçika, Almanya sınırındaki bölgede birçok evi boşaltıyor.

Sel ve çökme tehlikesi nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edilerek, bakım merkezlerine yerleştiriliyor. Hollanda ve Belçika'da da, yağış ve selden etkilenen birçok yerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Sağanak yağışın hala devam ettiği bölgede Ren Nehri ve kollarında su seviyesinin artması, Almanya, Hollanda ve Belçikalı yetkilileri endişelendiriyor. Bu nedenle bölgede olağanüstü hakin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Hollandalı yetkililere göre, nehirlerdeki su seviyesi, 1993 ve 1995 yıllarında yaşanan sel baskınlarından daha yüksek. Bu nedenle bölgedeki yerleşim yerlerinin boşaltılması bekleniyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Ülkenin her yerinde içişleri ve savunmanın tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten De Croo, uluslararası yardıma da başvurabileceklerini bildirdi.