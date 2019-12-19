Almanya'da Türk sahte estetisyene hapis cezası Almanya'da sosyal medyada kendisini alternatif tıpçı olarak tanıtarak kadınların burun ve dudak bölgesine yasa dışı botoks yapan 27 yaşındaki Duygu Ö., 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.