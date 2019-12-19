Almanya'da Türk sahte estetisyene hapis cezası
Almanya'da sosyal medyada kendisini alternatif tıpçı olarak tanıtarak kadınların burun ve dudak bölgesine yasa dışı botoks yapan 27 yaşındaki Duygu Ö., 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya'nın Bochum şehrinde bini aşkın kadının dudaklarına ve burun bölgesine yasa dışı şekilde hyaluronik asit enjekte eden 27 yaşındaki Duygu Ö. 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Instagram'da kendisini alternatif tıpçı olarak tanıtan Duygu Ö. 'kurbanlarını' kendi evinde ya da otel odalarında ağırladı. Botoks işlemi nedeniyle kadınların dudakları, burunları ya da suratlarının tamamı deforme oldu. Söz konusu işlemlerden 350 ile 650 euro arasında para alan Duygu Ö., savcının iddiasına göre bu işten 300 bin euro (1 milyon 977 bin TL) kazandı.
Çok övgü aldım
Duygu Ö. mahkemede kendisini “Benim bunu yapma iznim ve hakkım olmadığını biliyordum. Ancak çok büyük övgüler alıyordum” sözleriyle savundu. Öte yandan Duygu Ö.'nün 29 yaşındaki kuzeni Lara G.'nin de yaklaşık iki ay önce benzer bir suç nedeniyle 4 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Ancak Lara G., maliyeye vergi borcunu ödemediği için daha yüksek ceza aldı. Yüzleri deforme olan mağdur kadınlar, sosyal medya üzerinden kendi fotoğraflarını paylaşarak diğer kadınları uyarıyor.
https://www.instagram.com/p/BopRgULgXWK/