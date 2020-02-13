Dortmund polisinden alınan bilgiye göre Çarşamba öğleden sonra Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Essen, Unna ve Hagen kentlerindeki üç camiye tehdit içerikli elektronik postalar gönderildi. Polis camileri tahliye ederek içeride patlayıcı madde aradı. Hagen Emniyeti sözcüsü Tino Schaefer, Sultan Ahmet Camii ve yakınındaki binaların boşaltıldığını, özel eğitimli köpeklerle arama yapıldığını açıkladı.

'Almanya'daki Türk parazitlerden intikam alınacak'

Essen'deki camiye Çarşamba günü Kampfgruppe 18 (Savaş grubu 18) imzasıyla yollanan elektronik postada, şu ifadeler yer aldı: "Saygıdeğer hanımlar ve beyler, bugün Almanya tarihine geçecek. Çünkü bugün Almanya'daki Türk parazitlerden intikam alınacak. Mutlaka, bizim bunu nasıl yapacağımızı soracaksınız. Cevap, bir bomba ile. Caminizde bugün şiddetli patlama olacak. Biz bugün 12.02.2020'de tam saat 17.00'da el yapımı, elektronik saat düzenekli ANNM tipi bombayı infilak ettireceğiz. Bombayı halihazırda camiye yerleştirmiş bulunuyoruz. Aramayı yapan hanımlara ve beylere bol şans diliyorum. Dostça selamlarımla."

İhbarlar asılsız

Olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirten polis sözcüsü, "Etkilenen binaları tahliye ettik. Şimdiye kadar hiç kimse zarar görmedi" dedi. Essen Polisi akşam saatlerinde Twitter'den yaptığı açıklamada aramaların sonuçlandığını ve ihbarların asılsız olduğunu ancak soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.