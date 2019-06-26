Almanya’dan çalınan otomobil Mersin’de ele geçti

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir kişinin usulsüz işlemlerle yurt dışından yasa dışı yollarla araç getirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen Mercedes marka otomobilde ise inceleme yapıldı. Aracın Mersin Gümrük Müdürlüğü'nce yapılan şase numarası sorgusunda Türkiye’ye girişinin bulunmadığı, İnterpol sorgusunda ise Almanya’dan çalındığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla el konulan araç Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA