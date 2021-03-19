İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan virüs 120 milyondan fazla insana bulaştı. Virüs nedeniyle küresel çapta 2.5 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti. Pek çok ülke aşılama çalışmalarına başladı ancak salgın hala istenilen düzeyde engellenebilmiş değil.

Pandemiden en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Avrupa üçüncü Koronavirüs dalgası ile karşı karşıya. Bir dönem DSÖ tarafından pandeminin yeni merkezi olarak nitelendirilen kıtada alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayısı düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "Maalesef yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurmasının ardından şimdi de Almnya Sağlık Bakanı korkutan bir açıklamada bulundu. Bakan "Avrupa'da üçüncü koronavirüs dalgasını durduracak kadar aşı bulunmuyor" sözleri ile krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

Bakan vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki haftalar için planlanan gevşeme adımlarının ertelenmesine neden olabileceğinin altını çizdi.

SALGIN KÖTÜ BİR HAL ALIYOR

Geçtiğimiz günlerde Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası çoktan başladı" sözleri ile durumun vahametini gözler önüne sermişti. Almanya bunun üzerine kısıtlamaları 28 Mart'a kadar uzatma kararı almıştı.



