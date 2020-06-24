Almanya'da Bıld gazetesinde editörlük yapan Mıchael Quandt, uçağa binip turist gibi Antalya’ya tatile geldi. Türkiye'nin salgına karşı eksiksiz önlemler aldığını, Antalya’nın Berlin’den daha tedbirli olduğunu yazdı, hatta Merkel’i bile Türkiye’ye davet etti.

Bild editörü Micheal Quandt, CNN TÜRK TV canlı yayınına bağlandı. Quandt alınan önlemleri övgüyle anlattı. Quandt, "Havalimanına geldiğimde gördüğüm konsept çok ikna ediciydi. Bir çok dezenfekte alanı vardı, sosyal mesafe tabelaları vardı ve her yerde gerekli uyarılar yapılıyordu. Otele giderken her koltuktan biri boş bırakılıyordu. Orada bile sosyal mesafeye dikkat ediliyordu. Benim için önemli olan bir şey ise hem havalimanı hem de otelde ateşimizin ölçülmesiydi. Çok ikna ediciydi. Sahilde, restoranlarda da sosyal mesafe vardı" dedi.







