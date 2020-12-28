Magazin Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum!

Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum!

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Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum!

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi şu sıralar ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Efehan adında bir oğlu olan mutlu çift kız bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 11:54 Son Güncelleme:
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Zaman zaman zor bir hamilelik süreci geçiren Almeda sosyal medyada gelen soruları yanıtladı. Takipçilerinin sorularını tek tek cevaplayan güzel sunucu hamilelik süreciyle ilgili tüyolar da verdi.

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* Bir kız ismi düşündünüz mü?

Evet, haftaya açıklarım.

* Kaç aylık hamilesin, bulantılar geçti mi?

Hep diyorlardı, '4. ay geçince birden bulantın, halsizlik geçecek' diye ama inanmadım sanki hiç gitmeyecek gibime geliyordu. Ne olduysa 4.5 ay geçer geçmez şaka gibi durdu! Çok şükür daha iyiyim. Bu arada Efe’ye hamileyken hiç mide bulantısı ve herhangi bir sorun yaşamadığım için bu sefer çok farklı. (Sanırım kız çocuğu olduğu için…)

'Bu yüzden Efe’yi şımartmaya başladım'

* İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?

Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe’yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum.

* İlk hamileliğinizde kilo alma hızınızla şimdiki arasında fark var mı?

Şu an aynı gidiyoruz. Çünkü ilk hamileliğimde de hiç dikkat etmedim, bu sefer de!

* Efe ile doğacak çocuğunuzun yaş farkı çok az, büyütmekte zorluk çekebilirsin!

Evet, 2 yaşında olmuş olacak Efe (İnşallah) bu arada moral için de teşekkür ederim!

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