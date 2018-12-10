Almeda Abazi'den romantik paylaşım

Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ile 4. evlilik yıl dönümlerini sosyal medyadan romantik bir fotoğrafla kutladı

10 Aralık 2018, Pazartesi 19:29
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Almeda Abazi'den romantik paylaşım

13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, Instagram hesabından romantik bir paylaşım ile 4. yıldönümlerini kutladı.

Çift, geçen haftalarda check up için hastaneye gittiğinde bir oğulları olacağını öğrenmişti. Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa almıştı.

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