13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, Instagram hesabından romantik bir paylaşım ile 4. yıldönümlerini kutladı.

Çift, geçen haftalarda check up için hastaneye gittiğinde bir oğulları olacağını öğrenmişti. Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa almıştı.