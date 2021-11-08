Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi birbirinden başarılı birçok oyuncuyu bir araya getiren Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, ilk bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu anlatıldığı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekildiği yerler de merak konusu olmaya devam ediyor…

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TRT1 ekranlarında seyircinin karşısına çıkan dizide Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğu anlatılıyor…

Bizanslılar, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in veliahtını tayin edeceği gün Türkmenleri kılıçtan geçirir. Bu haberin ardından Tuğrul Bey, Anadolu’ya sefer emri verir.

Sefere giden Selçuklu Meliklerine yolda gizemli suikastçılar saldırırken, saldırının izleri ise Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşine düşer bu sırada da Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu olay Akça Hatun ve Sultan Alparslan ve arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Fakat Akça’nın güzelliğinin ardında sırlar gizlidir ve Alparslan’ın bu sırlardan haberi yoktur.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için Yüzbaşı Romen Diyojen ve General Dukas’ı Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına neden olur. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Alparslan: Barış Arduç

Akça Hatun: Fahriye Evcen

Nizamülmülk: Mehmet Özgür

Tuğrul Bozan: Yurdaer Okur

Çağrı Bey: Erdinç Gülener

Tuğrul Bey: Batış Bağcı

Evdokya: Gizem Karaca

Romen Diyojen: Sarp Levendoğlu

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alparslan: yük Selçuklu dizisi için, hikayede yer alan Ani Şehri Vaspurakan Bölgesi'nin, Gazne Devleti'nin Büst şehrinin dekorları, gerçeğinin bire bir aynısı olarak hazırlandı.