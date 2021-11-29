Alparslan Büyük Selçuklu’nun 4. bölüm fragmanında Alparslan hakkında verilen karar dizinin takipçilerinde büyük şok yarattı. Bir yandan küffarın insanlık dışı hareketlerini durdurmak ve kötülüklerine engel olmak için canını düşüne takarak savaşan Alparslan, diğer yandan da Vaspurakan’da düşmanın eline düşen atabeyi Hasan’ı kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Tuğrulbey’in yeni bölüm fragmanında verdiği karar sadece Alparslan’ın değil birçok olayın da kaderini değiştirir.

Pazartesi akşamları milyonarca izleyiciyi TRT1 ekranlarına kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölüm fragmanı bir çok yeni gelişmenin ipuçlarını veriyor.

Tuğrul Bey, amaçlarına ulaşabilmek için hiçbir konuda taviz vermeyeceğini gösterirken, Hasan’ı kurtarmak için destur isteyen Alparslan’ı da zindana attırıyor. Ancak fragmanın sonunda yer alan “idam edilecekler” sözü gerilimin tırmanmasına neden oluyor. Aynı zamanda Akça Hatun’un ettiği intikam yemininin sonunda “Baba” demesi, bu sözü kime karşı söylediği konusunda merak oluşturuyor. Zira Çağrı Bey’e hançer indirirken yakalanan Akça Hatun üzerindeki şüpheler artmıştı.

Diğer yandan Hasan’la geçmişten kalan bir hesabı olan Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokarken, Alparslan’ın Vaspurakan’da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir.

Babası ve ülküsü arasında kalan Akça Hatun’un ise Hasan’ı kurtarmak için harekete geçip geçmeyeceği ise Alparslan Büyük Selçuklu’nun 29 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümünde belli olacak…