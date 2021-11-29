Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da büyük sürpriz! Akça Hatun gerçeği...

Alparslan Büyük Selçuklu'da büyük sürpriz! Akça Hatun gerçeği...

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Alparslan Büyük Selçuklu'da büyük sürpriz! Akça Hatun gerçeği...

Alparslan Büyük Selçuklu’da bu hafta yer yerinden oynuyor. Dizinin 4. yeni bölüm fragmanında, Alparslan, atabeyi Hasan’ı küffarın elinden kurtarabilmek için Tuğrul Bey’den destur isterken, beklenmedik şekilde zindana atılması büyük şaşkınlık yarattı. Diğer yandan baştan beri hakkında şüpheler bulunan Akça Hatun’un “İntikam için yaşıyorum ben.” sözleri fragmanın en dikkat çeken sahnelerinden oldu. İşte, TRT1’in her hafta izlenme rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümüne ilişkin detaylar…

29 Kasım 2021, Pazartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun 4. bölüm fragmanında Alparslan hakkında verilen karar dizinin takipçilerinde büyük şok yarattı. Bir yandan küffarın insanlık dışı hareketlerini durdurmak ve kötülüklerine engel olmak için canını düşüne takarak savaşan Alparslan, diğer yandan da Vaspurakan’da düşmanın eline düşen atabeyi Hasan’ı kurtarmak için elinden geleni yapar. Ancak Tuğrulbey’in yeni bölüm fragmanında verdiği karar sadece Alparslan’ın değil birçok olayın da kaderini değiştirir.

Pazartesi akşamları milyonarca izleyiciyi TRT1 ekranlarına kilitleyen Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölüm fragmanı bir çok yeni gelişmenin ipuçlarını veriyor.

Tuğrul Bey, amaçlarına ulaşabilmek için hiçbir konuda taviz vermeyeceğini gösterirken, Hasan’ı kurtarmak için destur isteyen Alparslan’ı da zindana attırıyor. Ancak fragmanın sonunda yer alan “idam edilecekler” sözü gerilimin tırmanmasına neden oluyor. Aynı zamanda Akça Hatun’un ettiği intikam yemininin sonunda “Baba” demesi, bu sözü kime karşı söylediği konusunda merak oluşturuyor. Zira Çağrı Bey’e hançer indirirken yakalanan Akça Hatun üzerindeki şüpheler artmıştı.  

Diğer yandan Hasan’la geçmişten kalan bir hesabı olan Kekavmenos onunla ilgili yaptığı özel planı devreye sokarken, Alparslan’ın Vaspurakan’da kapana kısılmasını sağlayan Bozan ise, makamının elinden alınmasının hesabını sorma niyetindedir.

Babası ve ülküsü arasında kalan Akça Hatun’un ise Hasan’ı kurtarmak için harekete geçip geçmeyeceği ise Alparslan Büyük Selçuklu’nun 29 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan 4. bölümünde belli olacak…

 

 

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