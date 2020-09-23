Magazin Alper Erözer, 16 yaşında hayaline kavuştu

Alper Erözer, 16 yaşında hayaline kavuştu

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Alper Erözer, 16 yaşında hayaline kavuştu

Yerli Justin Bieber olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer kendine koruma tuttu. // Hakan Kırarslan

23 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Önceki gün birlikte Nişantaşı’ndaydılar. Alper, “Geçen hafta yanımda gördüğünüz kişi; şoförümdü. Bu abi ise gerçek korumam. Daha önce birçok tatsız olay yaşadım. Tedbir almak istedim” dedi.

Turuncu işçi yeleği ve sarı Mercedes’iyle dikkat çeken Alper ErözerKonserlerimden kazandığım parayla hayalimdeki arabayı aldım. Henüz ehliyetim olmadığı için şoförüm var” diye konuştu.


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