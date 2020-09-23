Alper Erözer, 16 yaşında hayaline kavuştu

Önceki gün birlikte Nişantaşı’ndaydılar. Alper, “Geçen hafta yanımda gördüğünüz kişi; şoförümdü. Bu abi ise gerçek korumam. Daha önce birçok tatsız olay yaşadım. Tedbir almak istedim” dedi.

Turuncu işçi yeleği ve sarı Mercedes’iyle dikkat çeken Alper Erözer “Konserlerimden kazandığım parayla hayalimdeki arabayı aldım. Henüz ehliyetim olmadığı için şoförüm var” diye konuştu.





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