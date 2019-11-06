Alper Saldıran ile Pınar Tuncegil boşanıyor

Oyuncu Alper Saldıran ve Pınar Tuncegil 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin boşanma kararı aldı.

Anlaşmalı boşanma

Boşanmak için Çağlayan Adliyesi'ne gelen Alper Saldıran yaptığı açıklamada, anlaşarak boşanacaklarını söyledi.

'Pınar, benim o eksik tarafım'

Alper Saldıran daha önce POSTA'ya verdiği röportajda evliliğiyle ilgili şu sözleri söylemişti:

"Evlilik zor zanaat. Çok iyi gidiyor maşallah. Aslında insan evlenince her şey güllük gülistanlık olacak zannediyor. Evlendikten sonra ilişki başka bir boyut kazanıyor. Mühim olan o ilişkiyi korumak ve taze tutmak. Harika bir evliliğimiz var. Her insan kendi içinde bir eksik hisseder ya... Pınar, benim o eksik tarafım. İçimdekini dışa vurmadığım insan gibi. Beni tamamlayan kişi."





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