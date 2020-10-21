Altay corona virüs oldu

Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Durumu iyi

Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.



