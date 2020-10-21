Altay corona virüs oldu
Sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Altay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi geldi.
21 Ekim 2020, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.
Durumu iyi
Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.
İlgili Haberler
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN