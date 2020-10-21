Magazin Altay corona virüs oldu

Altay corona virüs oldu

Magazin

Altay corona virüs oldu

Sevilen şarkıcı Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Altay'ın sağlık durumu hakkında da bilgi geldi.

21 Ekim 2020, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta 'İki Satır' adını verdiği single'ını yayınlayan Altay'a nazar değdi. 50 yaşındaki Altay'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

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Durumu iyi

Altay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi.

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