Altın çilek ne kadar yenmeli? Altın çileğin faydaları nelerdir?

Tatlı-ekşi tadı ile bilinen altın çilek, mevcut hayvan ve hücre temelli araştırmaların sonucu doğrultusunda çok sayıda sağlık yararı sunmaktadır. Fakat herhangi bir sağlık yararını destekleyici olarak yorumlanabilmesi için daha fazla araştırmaya ve güçlü klinik kanıta ihtiyaç vardır. Bu meyvenin insanlarda kullanım için güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

ALTIN ÇİLEĞİN FAYDALARI NELERDİR?

1-Kilo vermeye yardımcı olma (100 gramı 53 kcaldir),

2- Vücudu detoksifiye etme,

3- Diyabeti önleme (içerdiği bazı bileşikler karbonhidratlardan basit şekerlerin parçalanmasını ve alınmasını yavaşlatabilir, insülin reseptörleri uygun şekilde düzenlenir),

4- Bağışıklık sistemini güçlendirme (C vitamini içeriği beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarabilir, ayrıca kolajen üretiminde önemli bir bileşendir),

5- Böbrek fonksiyonunu optimize etme (idrara çıkışı artırarak fazla yağ, tuz ve toksinleri lenfatik sistemden atabilir) ve

6-Vücuttaki iltihabı azaltma olarak göstermektedir.

7- Altın çilek; ayrıca bazı dejeneratif hastalıkları önleyebileceği, kan damarlarının iltihaplanmasını azaltarak kalp sağlığını artırabileceği ve genel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebilecek güçlü besin öğeleri ve antioksidanlarla (polifenoller, karotenoidler) yüklü süper gıda olarak kabul edilmektedir.

8- Altın çilek yüksek karotenoid içeriği sebebiyle göz sağlığını artırmak için tavsiye edilebilmektedir. Karotenoidler, mercek sistemindeki oksidatif stresi ortadan kaldırarak katarakt gelişimini önleyebilir ve sarı nokta başlangıcını yavaşlatarak, yaşlandıkça görüşünüzü üst düzeyde çalışır durumda tutabilir.

9- Altın çileklerin kanseri tedavi ettiği veya önlediği gösterilmemiştir. Kanserdeki (akciğer, karaciğer, meme) potansiyel etkisi sadece hayvanlarda ve hücrelerde incelenmiştir. Zehirli kimyasallar dahil birçok maddenin hücrelerde kanser önleyici etkileri vardır fakat bu onların tıbbi değeri olduğu anlamına gelmemektedir. Kanser hücrelerinde araştırılan çoğu madde güvenlik veya etkinlik eksikliği nedeniyle daha ileri hayvan çalışmalarına veya klinik deneylere ihtiyaç duymaktadır. Yapılan araştırmalarda altın çileğin içerdiği bir bileşiğin kanser önleyici özelliklere sahip olabileceği bulunmuştur fakat bu kanseri tedavi edeceği anlamına gelmemektedir.

ALTIN ÇİLEĞİN YAN ETKİLERİ NELERDİR? ALTIN ÇİLEK NE KADAR YENMELİ?

Olgunlaşmamış altın çilekler zehirli olabileceğinden (solanin adlı toksin içerir) yenmemelidir. Yabani meyvelerin toplanması tavsiye edilmez. Domates, patates vb. alerjiniz varsa yemeden önce doktora danışılmalıdır. Hayvan çalışmalarında yüksek dozda altın çilek suyu içilmesinin toksik olduğu gösterilmiştir. Türkiye’de laboratuvar fareleri üzerinde yapılan bir vaka çalışmasında kilo kaybı için yoğun altın çilek kullanımının beyinde kanamaya ve yüksek tansiyona neden olabileceği bildirilmiştir. Hayvan çalışmalarına göre, çok yüksek dozda altın çilek (özellikle yapraklar) bağırsakta zehirlenmeye yol açarak potansiyel olarak kusmaya, baş ağrısına ve nadir durumlarda ölüme yol açabilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Hiçbir yiyeceğin tek başına zayıflatıcı, yağ yakıcı etkisi yoktur. Altın çileğe de düşük kalorisi, içerdiği besin öğeleri (vitaminler/mineraller) ve antioksidanlar nedeniyle 4-5 adedi geçmeyecek şekilde meyve porsiyonlarınız dahilinde yer verebilirsiniz.





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