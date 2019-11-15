Caviar isimli Rus firma, Apple ürünlerine eklediği yeni tasarımlar ile gündemde. Geçtiğimiz ay Apple, kablosuz kulaklığı Airpods Pro'yu satışa sunmuştu. Piyasa satış fiyatı 1899 lira olan Airpods'a lüks saatler ve aksesuarlara yaptığı dokunuşları ile ünlü Caviar büyüsü eklendi. Cavier, kablosuz Apple kulaklıklarını 18 ayar altınla kapladı. Kulaklıklar yüzde 75 oranında orijinaline sadık kalsa da, Apple tasarımından biraz daha ağır. Caviar firması, 'Bu lüks kulaklıklar size eşsiz bir deneyim yaratacak' diyor.

Kulaklıkların aynı zamanda altın kaplama kutusu var. Caviar firması lüks Airpods'u 67 bin 290 dolar (388 bin TL)'den satışa sundu.Sınırlı sayıda üretilen altın kaplama kulaklıklar kısa sürede kendine alıcı buldu. Caviar firmasının ürettiği altın kaplama kulaklıklar terleme yapmıyor.

Caviar firması daha önce de piton derisinden iPhone ve timsah derisinden saat üretmişti.

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