1980’lerde ülkemizde de ilgiyle izlenen ‘Altın Kızlar’ dizisinin çekildiği ABD California’daki ev açık artırmaya çıktı. 1955 yılında inşa edilen evin 4 odası ve 3 banyosu bulunuyor. Dizide Altın Kızlar Miami, Florida'da ikamet ediyordu ancak gerçek hayatta kullanılan ev Los Angeles'ta bulunuyor. Golden Girls dizisindeki evin sadece dış görünümü kullanılmış, içerisi farklı bir yerde çekilmişti.

Evi almak için inatlaştılar

Açılış fiyatı 2.9 milyon dolar olan evi almak için 9 kişi inatlaştı. Los Angeles, California'nın Brentwood semtinde bulunan ev, sonunda 1.1 milyon dolar değerlenerek 4 milyon dolara (29.4 milyon lira) satıldı. Bir villadan ‘hallice’ olan ev 270 metrekare.







