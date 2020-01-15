Altın nasıl parlatılır? Evde altın parlatma yöntemleri
Altın kullanmayı seviyorsanız ve sürekli oalrak kullanıyorsanız zamanla altınınız matlaşabilir ve eski görünmesine neden olabilir. Evde altın parlatma yöntemleriyle altın takılarınızı eskisi gibi yep yeni gösterebilirsiniz. Eğer altın nasıl parlatılır merak ediyorsanız "altın nasıl parlatılır, evde altın parlatma yöntemleri" detaylar haberimizde.
Sürekli altın kullanan bireyler zamanla altınlarının matlaştığını ve eski göründüğünü fark ederler. Altın aksesuarlarını sürekli kuyumcuya götürüp bakım yaptırmak yerine evde uygulayabileceğiniz tekniklerle altını parlatabilirsiniz. Evde altın nasıl parlatılır merak ediyorsanız "altın nasıl parlatılır, evde altın parlatma yöntemleri" haberimize göz atın.
Altın nasıl parlatılır? Evde altın parlatma yöntemleri
- Diş macunu ile parlatma yöntemi uygulayabilirsiniz. Bir fırça yada peçete yardımıyla macunu sürün. Macun sürülü olan takınızı su dolu kabın içerisinde 30 dakika bekletin. Daha sonra bol suyla iyice durulayıp kurutun.
- 2 yemek kaşığı sirkenin içerisine biraz su ekleyin ve ardından kabartma tozu ilave edin. Altın takınızı bu suya ekleyip 30 dakika bekleyin. Ardından bol suy ile yıkayıp kurulayın.
- Bir kase içerisine 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı tuz ilave edip biraz su ekleyin. Bu karışıma altın takınızı bırakıp 30 dakika bekletip iyice durulayın ve ardından kurutun.
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