Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı.

Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yaptılar.

Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu.

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal’ın Diyadin’e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söyledi:

“Valimiz Sayın Osman Varol’un talimatlarıyla bugün Mollakara köyüne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonrasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek tesisin kurulmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan yatırım kararıyla birlikte tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah’ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını duyurmuştu. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak, bin kişiye istihdam sağlanacak.

Türkiye’nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı’da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler vermişti.

AĞRI'YA 300 MİLYON DOLARLIK ALTIN YATIRIMI

İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gülal, “Türkiye’de altının 3’te 1’ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye’de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin’de Mollakara’da bir rezerv var. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya’dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak” ifadelerini kullanmıştı.

ZENGİN BİR REZERV VAR

2022 yılı sonuna kadar Ağrı’daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, “Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı’daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz” diye konuşmuştu.

Türkiye’deki altın üretiminin üçte birini gerçekleştiren Koza Altın’ın 2019’da 11 ton, 2020’de de 8.5 ton üretim yaptığını belirten TMSF Başkanı, Ağrı Diyadin’de bulunan rezervin devreye alınmasıyla bu rakamın yılda 15 tona çıkacağını söyledi.

Muhiddin Gülal, şu bilgileri vermişti: “Mayıs sonu ya da haziranda tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1000 kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Tesis 2022 sonunda üretime başlayacak.”



