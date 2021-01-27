Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.





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