Türkiye Altınbaş Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Altınbaş Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 11 Şubat 2021 olarak açıklandı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Altınbaş Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi.


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