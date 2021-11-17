Altını değiştirmiş! Samuray kılıçlı Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış
Başak Cengiz'i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldüren katil Can Göktuğ Boz ile ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık çöktüğü için işlediğini söyleyen Can Göktuğ Boz bakın vahşetten sonra neler yapmış...
17 Kasım 2021, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un vahşi cinayet sonrası eve gelen polislere direndiği için zor kullanılarak kelepçelendiği öğrenildi. Katil Can Göktuğ Boz’un, kelepçelendikten sonra kılıcı polise gösterdiği ve suçunu itiraf ettiği tutanaklara geçti.
CAN GÖKTUĞ BOZ CİNAYETTEN SONRA EŞOFMANININ ALTINI DEĞİŞTİRMİŞ
Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık ve mutsuzluk çöktüğü için işlediğini söyleyen katil Can Göktuğ Boz’un, evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de tutanaklara geçirildi.
TÜRKİYE BAŞAK CENGİZ'İN ÖLÜMÜNÜ KONUŞUYOR
Eve gelen polislere önce direnen katil Boz’un yere yatırılıp, kelepçelendiği de tutanaklara yansıdı. Katil zanlısının evinde yatak odasında yatağının üzerinde ve bir başka odada bulunan 12 adet kasatura, 7 adet döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası da tutanaklara geçirildi.
DOSYAYA GİREN PSİKOLOJİK TEDAVİ RAPORU YOK
Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz’un psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge ve ya rapor olmadığı öğrenildi.
TEDAVİ İÇİN 5 YILDIR HASTANEYE GİTMEMİŞ
Ailesinin psikolojik tedavi gördüğünü söylediği katil Can Göktuğ Boz'un, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi olduğunu, unutkanlık nedeniyle de 5 yıl önce tedavi gördüğünü söylediği kaydedildi. Katil Boz, son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmediğini ifadesinde belirtmişti.