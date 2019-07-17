Alzheimer teşhisinde sona geliniyor

65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında hasara neden olan Alzheimer hastalığı için etkili teşhis ve tedavi yöntemi yok.

Belirtileri genellikle hastalığın başlangıcından 10 yıl sonra çıktığı için teşhis konulduğunda çok geç kalındığından tedavi girişimlerinden ne yazık ki; sonuç alınamıyor.

ERKEN TEŞHİS EDECEK KAN TESTİ…

ABD Los Angeles’ta düzenlenen Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda hastalığın erken teşhisi için geliştirilen kan testinde sona yaklaşıldığı açıklandı.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü Direktörü Dr. Richard Hodes “Testin hazırlık süreci umduğumuzdan hızlı ilerliyor” dedi.

Beyin işlevindeki azalma kandaki protein oranını azaltıyor. Uzmanlar bu bilgiden yola çıkarak hastalığı erken teşhis edecek kan testini sonuçlandırmaya çalışıyor.



