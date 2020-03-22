Moda Amal Clooney'nin ablası corona virüsü fırsata çevirdi

Amal Clooney'nin ablası corona virüsü fırsata çevirdi

Moda

Amal Clooney'nin ablası corona virüsü fırsata çevirdi

Hollywood aktörü George Clooney'nin eşi Amal Clooney'in moda tasarımcısı kız kardeşi, corona virüs krizini fırsata çevirdi. Singapur'da yaşayan Tala Alamuddin Le Tallec, kendi moda markası Totally Tala'da Le Masque isimli maske koleksiyonu çıkarıp, denim ve leopar desenli yüz maskeleri yaparak yaklaşık 200 liraya satıyor. Marka ayrıca el dezenfektanı taşımak için özel tasarım torbalar da üretiyor.

22 Mart 2020, Pazar 13:03 Son Güncelleme:
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Hollywood aktörü George Clooney'nin eşi Amal Clooney'nin ablası Tala Alamuddin Le Tallec, giderek artan küresel corona virüs tehdidini fırsata çevirerek 200 liraya (25 sterlin) denim ve leopar desenli yüz maskeleri satmaya başladı. Singapur'da yaşayan Tala, el dezenfektanı taşımaya yarayan özel tasarım torbalar da üreterek web sitesinden satışa sundu. 47 yaşındaki Tala, Le Masque koleksiyonunda çeşitli renklerde denim, kamuflaj ve leopar desenli tasarımlar sunuyor. Koleksiyonun tanıtımında ise "Sürekli değişen dünyamızda, sizi düşüyoruz" yazıyor. Sağlık uzmanları, yüz maskelerinin hala gözlerden bulaşabilen corona virüse karşı yeterli koruma sağlamadığı konusunda uyardı. Öte yandan küçük virüs parçaları ise maskelerden geçebiliyor.

https://www.instagram.com/p/B9l6D9NHqqS/

Tala ayrıca, Sanity Stasher Zip Pouch adını verdiği el dezenfektanı taşıma torbalarını da satışa sundu. Torbaların fiyatı ise 215 lira. Maskeler, yüzün şekline göre kalıplanarak 'rahat bir uyum' sağlayacak şekilde tasarlanmış.

https://www.instagram.com/p/B9WWpqdnne8/

Tala, tasarımlarından kazandığı gelirin bir kısmını Kızıl Haç Singapur'a bağışlıyor.


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