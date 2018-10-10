Aman dikkat! Kilo alırsanız küçülebilir

Testosteron, erkeklerin en önemli cinsellik hormonudur. Ancak erkeklerde az da olsa kadınlık hormonu olan östrojen de bulunur. Kilolu ve göbekli erkeklerde kadınlık hormonu zaman içinde artış eğilimi gösterip, testosteronu baskılayarak penisin hacim kaybetmesine, küçülmesine yol açabilmektedir.

YÜZDE 15’İN İÇİNDEYSENİZ, ORGANINIZ KÜÇÜLEBİLİR

Vücut yağ oranları, gelişimini tamamlamış bir erkekte en fazla yüzde 18, kadınlarda ise en fazla yüzde 28’dir. Bu değerlerin üzerindeki vücut kitle indeksi sonuçları kilolu ya da obez olduğunuzu gösterir. Örneğin erkeklerde yağ oranını yüzde 25’i geçiyorsa obez sınıfını giriyorsunuz. Erkeklerin fazla yağ birikiminin en sık görüldüğü bölgeler ise göbek ve bel çevresidir. Erkeğin seks hormonu olarak bilinen testosteron büyük ölçüde testislerde üretilir. Göbekli ve kilolu erkeklerde bulunan fazla yağ dokuları, testosteron seviyesinin düşmesine neden olur. Şöyle ki; testosteron hormonu, yağ dokularında değişime uğrayarak, kadınlık hormonu olan östrojene dönüşür. Hormon dengesi değişmeye başlar. Kilolarından kurtulamayan, ideal vücut yağ oranlarına sahip olamayan erkeklerde östrojen artarken testosteron düşer. Erkeklik hormonunu düşüren başka nedenleri de ekleyince östrojenin yükselmesi aşırı yağ dokularının etkisiyle nedeniyle hız kazanır.

ERKEKLERDE KADINLIK HORMONU ARTINCA BU OLUYOR…

Erkeklerdeki cinsellik hormonu testosteron, penisin büyümesinden ve hacim kazanmasından sorumludur. Göbekli, kilolu ve obez erkeklerde östrojenin artması penis boyunda ve hacminde küçülmeye, özellikle kalça ve bacakta yağlanmaya neden olur. Erkeğin kalçası genişleyerek kadınsı bir görünüme bürünür. Ayrıca testislerdeki sperm sayısı azalır ve kısırlık riski ortaya çıkabilir. Kas dokusu azalır ve güçsüzleşir. Özetle, erkeklerde aşırı yağ birikmesi, testosteronu azaltırken östrojeni arttırmakta, artan östrojen, testosteron hormonunun büyüttüğü penisi ve testisi küçültmektedir.

RAKAMLARA GÖRE 100 ERKEKTEN EN AZ 15’İ RİSK GRUBUNDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 sağlık araştırmasına göre Türkiye nüfusunun kiloyla sınavı pek iç açıcı değil. Her 5 kişiden 1’i obezken, nüfusun yüzde 34’ü ise fazla kilolu. Erkeklerde her 100 erkekten 15’i ise obez. Erkeklerin, testosteronu östrojene dönüştüren fazla yağ dokularından kurtulması için lazer lipoliz ve liposuction yağ aldırma ve vücut şekillendirme yöntemi hızlı ve etkili sonuçlar vermektedir. Göbek ve bel çevresinde sürekli büyümeye eğilimli olan iri yağ dokuları lazer lipoliz ve liposuction yağ aldırma yöntemi uygulanarak, günübirlik kombine bir operasyonla kalıcı olarak yok edilir. Hasta, 2 gün içinde işine dönebilmektedir. Tam iyileşme, vücudun yeni şeklini tam olarak alması 2-3 ay sürmektedir. Karın içi yağlanmanın sözkonusu olduğu hastalarda, karın germe operasyonuyla tedavi yoluna gidilir.

PENİS BÜYÜTME AMELİYATI

Erkekler için penis boyu, tarihten bugüne gücün ve iktidarın, erkekliğin simgesi olageldi. Modern yaşamla gelen hareketsizlik, stres ve sağlıksız beslenme ise kilolu ve obez insan sayısını her geçen yıl arttırmaktadır. Vücutta biriken daha fazla yağ dokusu, erkekleri daha çok kadınlaştırmakta ve penis boyunda küçülmenin baş aktörlerinden biri haline gelmektedir. Erkeklerin ortalama yarısı, penis boyundan memnun olmadıklarını dile getirmektedirler. Öz güvenlerini arttırmak, partnerine mahcup olmamak için penis büyütmek için çeşitli arayışlara giren erkek sayısının son yıllarda arttığını belirtmeliyiz. Modern tıpta geliştirilen tedavi yöntemleri arasında erkeklerin bu sorununa kalıcı çözüm getiren teknikler, son derece başarılı sonuçlar vermektedir.

UZAMA, EN AZ YÜZDE 20 ORANINDA

Penis’in üçte biri kasık bölgesine gömülü durumdadır. Sağlıklı her erkeğin yaptırabileceği penis boyu uzatma ameliyatı ile genital organda en az yüzde 20 oranında uzama sağlanıyor. Penis büyütme ameliyatı ortalama 1 saat sürüyor. Dokuların tam olarak iyileşmesi 1 ayı bulabilmektedir. 1 ila 1.5 aydan sonra cinsel yaşam aktif olarak yaşanabilir. Penis uzatma ameliyatında kasıktaki izler, tüylü bölgeye gizlendiği için rahatsızlık vermez. Zamanla ten rengini alarak belirsiz bir hal alır.



