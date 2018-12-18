Aman dikkat! Sigara kadar zararlı...

Norveç’te Bergen Üniversitesi’nde 6 binden fazla kişiyle tam 20 yıl boyunca sürdürülen bir araştırmaya göre, evini kimyasallar yardımıyla temizleyenlerin akciğerleri günde bir paket sigara içmişçesine zarar görüyor.

Çoğumuz haftada ortalama 3-17 saatimizi yaşam alanlarımızı temizlemeye ayırıyoruz. Temizliğin etkili olabilmesi için de kimyasal temizlik maddeleri kullanıyoruz. Ancak Norveç’in Bergen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, kimyasal temizlik malzemeleriyle ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor.

AKCİĞER KAPASİTESİNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

6235 kadın ve erkeğin akciğerini tam 20 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, 20 yılın sonunda evinde kimyasalla temizlik yapan kadınların akciğer kapasitesinde ciddi bir düşüş olduğunu gördü. 10-20 yıllık bir süre boyunca 1 paket sigara içmeye eşdeğer olan bu düşüş, kimyasal temizlik malzemelerinin tehlikelerini ortaya koyuyor.

SU, MİKROFİBER BEZ VE BUHARLI TEMİZLİK

Kimyasal temizlik, uzun vadede zararlı olabildiği gibi tam anlamıyla etkin temizlik sağlamıyor. Araştırmacılar, daha az çamaşır suyu kullanılması gerektiğini ve çoğu temizlik işleri için su ve mikrofiber bezin yeterli olduğunu söylüyor. Kimyasal temizliğe karşı oldukça etkili bir çözüm de yüksek sıcaklıktaki buharın püskürtülmesi ile yapılan buharlı temizlik, kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik yapılmasına imkan tanıyor.

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