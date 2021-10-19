Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Aman Reis Duymasın filmi, televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularını bol bol komedi ögeleri içeren bir sinema uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Mafya aleminin karanlık dünyasından bunalan karakterler, deniz ve güneşin tadını çıkaracakları ve tüm işleri geride bırakacakları bir tatille ödüllendiriyor ve macera tam da burada başlıyor. İşte, Aman Reis Duymasın filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları…
19 Ekim 2021, Salı 15:04 Son Güncelleme:
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Aman Reis Duymasın filmi, konusu, çekildiği yerler ve oyuncuları ile beyaz perdenin beğenilen yapımları arasında yer almıştı, şimdi ise televizyon ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Aman Reis Duymasın filmi, mafya dünyasının en tanınmış ailesinin üyelerinin çıktığı tatili ve bu tatilde yaşadığı akıl almaz olayları eğlenceli bir dille anlatıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, İstanbul’dan ayrılarak sakin bir tatil planı yaparlar. Ancak daha yoldayken beklenmedik olaylar yaşamaya başlarlar. Üstelik yaşananlar sadece bununla kalmaz ve tatil yapacakları yere vardıklarında, her karakter ayrı bir maceranın içine sürüklenir. Sonunda tüm tatil ekibi kendini nezarette bulur. Ancak onların tek derdi tüm bu yaşananları reis Hızır Çakırbeyli’nin duymamasıdır.
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
- İlyas Çakırbeyli: Ozan Akbaba
- Boran Kayalı: Mustafa Üstündağ
- Tipi/Murat İspirli: Savaş Özdemir
- Hatice Kalkandere: Sevinç Kıranlı
- Enişte/Temel Kalkandere: Hakan Karsak
- Behzat Façalı: Emir Benderlioğlu
- Ömür Çakırbeyli: Ceren Benderlioğlu
- Emine İspirli: Sevil Akı Saner
- Tekin Kutlu: Tevfik Erman Kutlu
- Zafer: Ömer Kurt
- Hüsnü: Bekir Çiçekdemir
- Korhan: Sabahattin Yakut
- Sibel: Berna Üçkaleler
- Gamze: Ezgi Esma Kürklü
- Hızır Çakırbeyli: Oktay Kaynarca
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
13 Aralık 2019 tarihinde sinemalarda vizyona giren Aman Reis Duymasın filminin çekimleri İstanbul’da başladı. Konu gereği yolculuğa çıkılmasıyla filmin büyük bölümü Balıkesir’in tatil bölgesi Erdek’te çekildi…