Aman Reis Duymasın filmi, konusu, çekildiği yerler ve oyuncuları ile beyaz perdenin beğenilen yapımları arasında yer almıştı, şimdi ise televizyon ekranlarında seyircinin karşısına çıkıyor. Peki, Aman Reis Duymasın filmi nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aman Reis Duymasın filmi, mafya dünyasının en tanınmış ailesinin üyelerinin çıktığı tatili ve bu tatilde yaşadığı akıl almaz olayları eğlenceli bir dille anlatıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, İstanbul’dan ayrılarak sakin bir tatil planı yaparlar. Ancak daha yoldayken beklenmedik olaylar yaşamaya başlarlar. Üstelik yaşananlar sadece bununla kalmaz ve tatil yapacakları yere vardıklarında, her karakter ayrı bir maceranın içine sürüklenir. Sonunda tüm tatil ekibi kendini nezarette bulur. Ancak onların tek derdi tüm bu yaşananları reis Hızır Çakırbeyli’nin duymamasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

İlyas Çakırbeyli: Ozan Akbaba

Boran Kayalı: Mustafa Üstündağ

Tipi/Murat İspirli: Savaş Özdemir

Hatice Kalkandere: Sevinç Kıranlı

Enişte/Temel Kalkandere: Hakan Karsak

Behzat Façalı: Emir Benderlioğlu

Ömür Çakırbeyli: Ceren Benderlioğlu

Emine İspirli: Sevil Akı Saner

Tekin Kutlu: Tevfik Erman Kutlu

Zafer: Ömer Kurt

Hüsnü: Bekir Çiçekdemir

Korhan: Sabahattin Yakut

Sibel: Berna Üçkaleler

Gamze: Ezgi Esma Kürklü

Hızır Çakırbeyli: Oktay Kaynarca

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

13 Aralık 2019 tarihinde sinemalarda vizyona giren Aman Reis Duymasın filminin çekimleri İstanbul’da başladı. Konu gereği yolculuğa çıkılmasıyla filmin büyük bölümü Balıkesir’in tatil bölgesi Erdek’te çekildi…