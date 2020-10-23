Enfes lezzet: Amasya çöreği tarifi

Lezzetine doyum olmayan Amasya çöreği tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Amasya çöreği tarifi arıyor ya da Amasya çöreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Amasya çöreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Amasya çöreği tarifi

Amasya çöreği malzemeleri

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı

Yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 su bardağı ceviz

4-5 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta

Amasya çöreği yapılışı

Mayayı yarım su bardağı ılık suda eritip yoğurma kabına alın. Ceviz ve un hariç malzemeleri ekleyip karıştırın. Unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Son olarak cevizi de ekleyip bir kez daha yoğurun ve nemli bir örtünün altında 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan yuvarlak parçalar koparıp yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine çırptığınız yumurtayı fırçayla sürün. 80 derecede ısıttığınız fırına tepsiyi verip çörekler kızarana kadar pişirin.



