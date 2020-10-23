Enfes lezzet: Amasya çöreği tarifi
Anadolu'nun yöresel hamur işleri oldukça meşhur ve sevilen lezzetlerden. Amasya çöreği tarifi de meşhur lezzetlerden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için Amasya çöreği tarifi arıyor ya da Amasya çöreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Amasya çöreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
23 Ekim 2020, Cuma 14:02 Son Güncelleme:
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Lezzetine doyum olmayan Amasya çöreği tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Amasya çöreği tarifi arıyor ya da Amasya çöreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Amasya çöreği yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Amasya çöreği tarifi
Amasya çöreği malzemeleri
- Yarım su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 125 gram tereyağı
- Yarım paket yaş maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 su bardağı ceviz
- 4-5 su bardağı un
Üzeri için:
- 1 adet yumurta
Amasya çöreği yapılışı
Mayayı yarım su bardağı ılık suda eritip yoğurma kabına alın. Ceviz ve un hariç malzemeleri ekleyip karıştırın. Unu da azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Son olarak cevizi de ekleyip bir kez daha yoğurun ve nemli bir örtünün altında 40 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan yuvarlak parçalar koparıp yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine çırptığınız yumurtayı fırçayla sürün. 80 derecede ısıttığınız fırına tepsiyi verip çörekler kızarana kadar pişirin.