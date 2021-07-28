Türkiye Amasya Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Amasya Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Amasya Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Amasya Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı  web  sayfasında  yayımlanan  (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat)  Amasya  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

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