Amasya Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir duyuru geçti. Yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Bu ilan sonrası adaylar başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

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