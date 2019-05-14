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Amasya Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Amasya Üniversitesi 6 profesör, 13 doçent ve 1 öğretim üyesi alıyor. Bugün yayınlanan ilan sonrası adaylara 15 gün süre verildi. Peki, Amasya Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

14 Mayıs 2019, Salı 13:28
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Amasya Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir duyuru geçti. Yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Bu ilan sonrası adaylar başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

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