Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KÜSİ paydaşları arasındaki sinerjiyi artırmak amacıyla oluşturulan KÜSİ Çalışma Grubu 12’inci Koordinasyon Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KYÜ) ev sahipliğinde Trabzon’da gerçekleştirildi. Toplantıda, KUSİ İl Temsilcisi Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Arif Gök´e, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen 2018 yılı Türkiye geneli KUSİ çalışma grubu üyelerinin il özelinde gerçekleştirdiği proje etkinlikleri, kurumsal alt yapının oluşturulması, firmaların fikri ve sınai mülkiyet haklar konusunda bilgi ve başvuru düzeyleri, AR-GE ve inovasyon ekosisteminin oluşturulması gibi konulardaki etkinlikleri dikkate alınarak verilen ödüller Türkiye genelinde 4 akademisyene verildi. Toplantının ardından KTÜ kampüsü içerisinde bulunan KÜSİ Hatıra Ormanı'na Doç. Dr. Arif Gök adına fidan dikimi de gerçekleştirildi.

'BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇİRDİK'

Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Arif Gök, "Amasya Üniversitesi olarak kamu-sanayi-üniversite iş birliği, AR-GE ve yenilik ekosistemini geliştirebilmek adına ciddi gayretler sarf ediyoruz. KUSİ çalışmalarımız neticesinde onlarca firmayı ziyaret ettik. Bölgemizde AR-GE ve inovasyon ekosistemini oluşturabilmek için birçok proje hayata geçirdik. Üniversitemizin sanayicimizin yanında olduğunu göstermek adına üreticilerle çeşitli protokoller gerçekleştirdik. KUSİ çalışmalarına her zaman destek veren Rektörümüz Prof.Dr. Metin Orbay'a, paydaşlarımıza ve çalışmalarımızı ödüllendiren bakanlığımız yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliğinin altını doldurabilmek bağlamında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sinan HARMANCI-DHA