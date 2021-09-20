Kaydettiği videoyu YouTube'dan paylaşan Brezilyalı amatör gözlemci Jose Luis Pereira'nın gönderisini 1,5 milyonu aşkın kişi izledi. En sevdiği gezegenin Jüpiter olduğunu söyleyen Pereira, "Yıllardır böyle bir olayı kaydetmek istiyordum. Dolayısıyla bunu başardığımda çok duygulandım" diye konuştu. Société Lorraine d'Astronomie'den Thibaut Humbert, Alexis Desmougin, Didier Walliang ve Stéphane Barré de bu etkileyici olayı kaydedenler arasındaydı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay operasyonlarıyla ilgili Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda da şu ifadeler kullanıldı: “Jüpiter'de ışık! Evde kimse var mı? Çarpan nesne hakkında henüz çok fazla bilgi yok. Ancak büyük ve/veya hızlı olması muhtemel.”

Jüpiter'e, Dünya'dan görülebilecek parlaklıkta ışık üretebilecek kadar büyük ya da hızlı gökcisimlerinin ne sıklıkla çarptığı tam olarak bilinmese de bunun yılda 20 ila 60 kez yaşandığı düşünülüyor. Zira Jüpiter'in devasa kütleçekimi alanı gökcisimlerini epey hızlandırıyor.

Örneğin gezegene 1994'te çarpan Shoemaker-Levy 9 adlı kuyruklu yıldız, atmosferde toz bulutundan simit şeklinde bir hale oluşmasına yol açmıştı. NASA'ya göre bu kuyruklu yıldızın çarpması, 300 milyon atom bombasına eşdeğerdi.

Gökbilimciler, bu çarpmanın ardından atmosferde oluşan boşluklar sayesinde Jüpiter'i inceleyerek pek çok bilgi elde etti.

Ancak gezegenbilimci Paul Byrne, 13 Eylül'deki Jüpiter'e çarpan gökcisminin asteroit mi yoksa kuyrukluyıldız mı olduğunun bilinmediğini söyledi: “Bunun çok büyük bir şey olamayacağını biliyoruz. Jüpiter'in olayın ardından çekilen görüntüleri çarpma izi göstermiyor.”

Dolayısıyla yeni gözlemlenen çarpmanın, Shoemaker-Levy 9'nin gökbilimcilere tanıdığı şansı sunması beklenmiyor.