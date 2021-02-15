Amazfit, Türkiye pazarına resmi olarak girdiğini duyurdu

Amazfit, Şubat ayı itibariyle yerini alıyor. Amazfit’in pazara girişi ve yapılan anlaşmalara ilişkin açıklama yapan Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan şunları söyledi: "Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak olacak. En kısa sürede tüm Türkiyede ve pazar yerlerinde herkesin severek kullanacağı bir marka olacağız.” Amazfit aslında kişisel sağlığa yönelik uygun fiyatlı ürünler geliştiriyor.

Amazfit GTS 2, 3D kavisli çerçevesiz tasarımı, müzik saklama ve oynatma özelliği, uzun pil ömrü ve kullanıcı dostu fitness takibiyle dikkat çekiyor. Huami Technology tarafından geliştirilen yeni BioTracker 2 PPG yüksek hassasiyetli biyolojik izleme optik sensörü ile donatılmış olan GTS 2 çok yönlü yapısıyla öne çıkıyor.

Aynı zamanda Amazfit GTR 2, yeni klasik tasarımıyla her zaman açık ekranı ve 24 saat kalp atış hızı izleme özelliğiyle kullanıcılarının anormal kalp hızı uyarılarına karşı uyarıyor.

Amazfit GTR 2, telefon aramalarınızı cevaplayamadığınız durumlarda, akıllı saatinizdeki aramaları yanıtlama izni veren bir mikrofon ve hoparlöre sahip. Bu mikrofon ve hoparlör ile Bluetooth bağlantısı üzerinden aramalarınızı yanıtlayabilirsiniz.

PAI değeri ile Amazfit’in markaya özel algoritması kalp atış hızını, egzersiz süresini hesaplıyor. PAI değeri, her kullanıcı için kişiye özel sağlık verilerine dayalı olarak özelleştirilmiş bir sağlık değerlendirmesi sağlıyor.

Bununla birlikte fonksiyonel olarak sağlık takibi, kan ve oksijen satürasyonu ölçümü yapan ve sağlık teknolojisinde en doğru veri sunan akıllı saat olarak Türkiye’de akıllı saat kullanıcılarına daha önce karşılaşmadıkları bir deneyim sunacağını söylemek mümkün.

Amazfit akıllı saatlerinden akıllı telefonlarla entegrasyon sağlayabilmek için artık Zepp uygulaması tercih ediliyor. Kullanım alanı olarak çeşitli spor dalları için de geliştirilmiş olduğunu söyleyebileceğimiz Zepp uygulaması ile akıllı cihaz yönetiminin yanı sıra sağlık ve egzersiz verilerini görüntüleme ve analizlerini içeriyor.

Özkan aynı zamanda, “Eylül 2015'te kurulan Amazfit, geliştirdiği sıradışı teknolojiler ve yüksek hassasiyetli veri analizi ile uzmanlık alanı olan kişisel sağlık yönetimini ön plana çıkarıyor. Detaylı sağlık takibi, kan ve oksijen satürasyonu ölçümü yapan ve sağlık teknolojisinde en doğru veriyi sunan akıllı saat markası olarak Türkiye’de akıllı saat kullanıcılarına daha önce karşılaşmadıkları bir deneyim sunacağız. Donanımlarımızdaki ileri teknoloji kadar birlikte kullanılan sıra dışı uygulamamız Zepp’in sağlık sektörü için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Zira, akıllı cihazlarda donanımları daha da mükemmel deneyime taşıyan unsurlar, ileri zekayla geliştirilmiş uygulamalar oluyor” dedi.

Amazfit akıllı saatleri Şubat ayı içinde tüm Türkiye’de satışa sunulacak.