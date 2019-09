Orville nedir?

Orville sistemi Amazon'un nakit ya da kredi kartına gerek kalmadan geliştirdiği alternatif bir ödeme yöntemi. Alışverişlerde kullanılabilen biyometrik bir ödeme sistemi olan Orville, elini bir kez tanıtan ve eliyle kartını eşleştiren kişiyi daha sonra da tanıyıp ödeme alabiliyor. Bu sistemi kullanacak kişilerin Amazon Prime üyeliği olması şart. Sistemin ismi ise ABD bilim-kurgu dizisi Orville'den geliyor.

Artılar-eksiler

Orville'in ilk bakışta en önemli özelliği alışverişteki ödeme süresini büyük ölçüde azaltması. Bir diğer artısı ise ödeme esnasında kart çalınma ya da kart kopyalama gibi riskleri ortadan kaldırması. Tabii kart bilgilerinizi ve biyometrik verilerinizi alışveriş yapılan mağazanın sistemine tanımladığınızı unutmamak gerekiyor. Sisteme kendinizle ilgili daha fazla bireysel veri girmiş oluyorsunuz.

New York Post'un haberine göre, elle ödeme yöntemi şu an için sadece Amazon'a ait Whole Food Market'teki bazı ürünlerde geçerli. Henüz test aşamasında olan sistemin yaygın olarak kullanılması için hala zamana ihtiyacı var. Özellikle kullanıcıların güvenini kazanmak için oldukça ikna edici yöntemler geliştirmesi gerekiyor.

Status Money adlı finans sitesinin CEO'su Majd Maksad' göre ise bu ödeme sisteminin birincil amacı, insanlara ödeme konusunda hız ve kolaylık sağlayarak daha fazla alışveriş yaptırmak. Maksad konuyla ilgili "İnsanlar para gibi somut bir şeye dokunmadığında daha fazla harcama eğilimindeler. Paranın faydası daha geçici hale geliyor" dedi.

Amazon'un kısa vadedeki hedefi Orville sistemini 2020'nin sonuna kadar Whole Foods'taki tüm ürünlerde kullanılabilir duruma getirmek.