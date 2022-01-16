Amazon, FedEx ve UPS kargolarını taşıyan tren vagonları yağmalandı

ABD’de Amazon, UPS ve Fed EX gibi şirketlerden yola çıkan kargoları taşıyan tren vagonları yağmalandı. Yetkililer, hemen her gün Los Angeles’a gelen kargo trenlerinin soyguna uğradığını belirtiyor. Ancak 2020 yılının Aralık ayından bu yana tren soygunlarında %160 oranında bir artış yaşandığı ifade ediliyor.





Union Pacific adlı demiryolu şirketi, 2021 yılının yalnızca son üç ayında bile 100 hırsız yakaladıklarını paylaştı. Şirket, soygunların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırıyor olsa da yakalanan hırsızların 24 saat sonra tekrar sokaklara salındığı ifade ediliyor.

Kargo bekleyen müşterilerin mağduriyeti hariç olmak üzere 2021 yılında yapılan hırsızlıkların toplam maliyetinin 5 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.







