Amazon hırsız kovalayan drone’unu duyurdu

Amazon, Always Home Cam adlı drone’unu duyurdu. Cihaz, önümüzdeki yıla kadar satışa çıkmayacak. Ancak şirket, kameranın size evinizde olup biten her şeye ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Always Home Cam, tek bir noktaya sabitlenen statik güvenlik kameralarının aksine kompakt, hafif ve otonom uçuş desteği sağlayan bir iç mekan drone’una entegre edildi.





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Bir hırsız evden içeri girdiğinde güvenlik sistemi devreye giriyor ve ev sahibi hemen kontrol etmesi için Always Home Cam'ı gönderiyor. Ev sahibi, cihazı akıllı telefonuyla kontrol ederek evin içinde sanal bir gezinti gerçekleştirebiliyor. Dikkatsiz hırsız ise "kompakt, hafif, otonom uçan iç mekan kamerasını" görür görmez kaçıyor.

Amazon, ürünün ne kadar gürültülü çalıştığına dair bir bilgi vermedi. Ring Always Home Cam gelecek yıl piyasaya çıkacak.



