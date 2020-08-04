Amazon'un patronu Jeff Bezos bir alanda daha Elon Musk'a rakip oldu. Musk'ın sahip olduğu SpaceX ile uzay yarışının içinde olan Bezos şimdi de gözünü yörüngeye dikti.

Amazon tarafından geliştirilen yörüngeden internet projesi ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

TechCrunch’ta yer alan habere göre, Amazon’un bu projesi Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) gerekli onayı aldı.

Aynı habere göre, söz konusu onay sayesinde firma alçak dünya yörüngesine 3 bin 236 tane uydu gönderecek ve bunları kullanarak küresel bir internet servis sağlayıcısı haline gelecek.

Benzer bir proje için bir süredir alçak yörüngeye uydu fırlatan SpaceX’in alçak yörüngedeki uydu sayısını 420’ye yükseltmişti.

Şirket, Starlink uydularıyla yörüngeye 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.