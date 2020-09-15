Amazon Prime, Türkiye'de devreye girdi. Amazon Prime aboneliği aylık 7,90 TL olarak ücretlendiriliyor. 30 gün boyunca ücretsiz olarak Prime'ı deneyebilirsiniz.

Amazon Prime'a Amazon Türkiye üzerinden abone olabilirsiniz. Amazon Prime abonelerine özel indirimler yapılacak. Ayrıca “Bitmeden Yakala” kampanyalarına 30 dakika erken erişilebilecek. Hızlı kargo seçeneklerinde de avantaj sunuluyor. Ertesi gün teslimat seçeneği ücretsiz olacak ve sınırsız olarak bu avantajdan faydalanabileceksiniz. Aynı gün teslimat seçeneği ise bazı ürünler için ücretsiz olacak.

Ayrıca üyeler Netflix benzeri dizi, film platformu olan Prime Video'ya da erişim sağlayabiliyor. Türkiye'deki kullanıcılar ayrıca söz konusu servisleri ilk 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilecekler.

Benzer bir özellik geçtiğimiz dönemde Netflix tarafından iptal edilmiş, daha sonra bir dönem ücretsiz olan 30 günlük deneme dönemi için 1.99 TL ücret talep edilmişti.

Prime Gaming hizmeti de Türkiye’deki kullanıcılara ücretsiz sunuluyor. Prime aboneleri, Amazon’un ücretsiz dağıttığı oyunları kütüphanesine ekleyebilecek.

İddialara göre Black Friday döneminde de büyük indirimler yapılacak.







