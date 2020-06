Amazon Prime üyelerinin arkadaşlarıyla birlikte Prime Video üzerinden birlikte dizi ve filmleri izlemesini sağlayan Watch Party adlı yeni özelliğini duyurdu. Benzer bir özellik Netflix Party gibi üçüncü taraf Chrome eklentileri aracılığıyla Netflix üyeleri tarafından da kullanılabiliyordu.

Amazon Watch Party özelliği, şirketin belirttiğine kademeli bir şekilde sunulacak. Şu an için sadece ABD’de kullanılabiliyor.

Watch Party grupları en fazla 100 izleyiciden oluşabiliyor. Ancak her bir katılımcının ABD tabanlı Prime aboneliğine sahip olması gerekiyor. Watch Party içindeyken insanlar binlerce içerik arasından video izleyebiliyor. Bunların arasında Amazon’un orijinal yapımları ve lisanslı dizi ve içerikler de bulunuyor.

Amazon Prime Video’da Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming ve My Spy gibi orijinal yapımlar yer alıyor. ABD’deki hizmet kapsamında Filmler veya TV dizileri kiralanabiliyor ya da satın alınabiliyor. Bunlar Watch Party üzerinden ortaklaşa izlenemiyor.

Amazon, yeni özelliğin Prime Video için yerel bir deneyim olarak oluşturulduğunu söylüyor. Şirket, birlikte görüntüleme için destek sunan en yeni akış hizmeti. İnsanlar evde daha fazla zaman harcadığından bu özellik, corona virüs pandemisi sırasında popüler bir etkinlik haline gelebilir.

Prime Video’daki Watch Party şu anda sadece masaüstünde kullanılabiliyor. Mobil versiyonun gelip gelmeyeceğiyle henüz belli değil.