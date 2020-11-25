Amazon.com.tr’de ‘Gülümseten’ Cuma

Amazon Türkiye, üç yılı aşkın bir süredir Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Marka şimdiye kadar birçok kampanya düzenledi ve binlerce ürünü uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturdu. Fakat markanın bu yılki kampanyası öncekilerden biraz farklı çünkü bu kampanya ‘gülümsetiyor’. Markanın ‘Gülümseten Cuma’ ismini verdiği kampanya, 20 Kasım’dan bu yana devam ediyor ve elektronik, oyuncak, ev ürünleri, moda, kişisel bakım ve daha birçok kategoriden ürünleri büyük indirimler ve cazip fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuyor.





Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott’la Amazon’un Chime uygulaması üzerinden gerçekleştirdiğimiz röportajımıza da bununla ilgili bir soru sorarak başlıyorum; “Neden ‘Gülümseten Cuma’?” diyorum. Bu sorum üzerine Marriott, “Amazon.com.tr olarak her müşterinin geniş bir seçki, uygun fiyatlar, iyi bir teslimat hizmeti ve olumsuz bir durum olduğunda hızlıca çözüm bulmayı istediğinin bilincindeyiz. Amazon.com.tr’de sunduklarımız da tam olarak bu. Bu hafta, 27 Kasım gün sonuna kadar muhteşem fırsatlar sunacağız. Bu nedenle de bu haftanın Amazon.com.tr’de ‘gülümseten’ bir cuma olacağına inanıyoruz,” diyor. Sonrasında da Gülümseten Cuma ve Amazon Prime üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Detaylar mı? Detaylar için yukarıdaki videoya bir kez tıklamanız yeterli. Şimdiden keyifli seyirler.