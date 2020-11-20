Amazon.com.tr’nin “Gülümseten Cuma Haftası” fırsatları başladı!
Amazon.com.tr’nin Gülümseten Cuma Haftası fırsatları başladı. 25 Kasım gün sonuna kadar devam edecek indirimlerle binlerce popüler üründe her gün yenilenecek cazip fırsatlar sunuluyor.
20 Kasım 2020, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Amazon Türkiye’nin Gülümseten Cuma Haftası fırsatları başladı. 25 Kasım gün sonuna kadar devam edecek indirimler, Amazon.com.tr müşterilerine popüler ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunuyor. Elektronikten güzellik ve modaya, oyuncaktan ev ve mutfak eşyalarına birçok farklı kategoriden geniş bir seçkide geçerli, her gün yenilenecek indirimler, tüketicilere ihtiyaçları olan ya da düşledikleri ürünlere cazip fiyatlarla sahip olma olanağı tanıyor.
Fırsatlara, Amazon.com.tr veya Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilirken, Amazon.com.tr müşterileri 31 Aralık 2020’ye kadar gönderimi gerçekleştirilen tüm ürünler için, 31 Ocak 2021’e kadar iade ayrıcalığından da faydalanabiliyor. Ayrıca, hafta boyunca Amazon Prime üyelerine özel indirimler de Amazon.com.tr’de Prime üyelerini bekliyor.
Gülümseten Cuma Haftası İndirimleri
Amazon.com.tr müşterileri 20-25 Kasım tarihleri arasında geçerli Gülümseten Cuma Haftası İndirimleri fırsatlarına Amazon.com.tr ya da Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden erişilebiliyor.
Elektronik
- Sony kulaklık ve hoparlörlerde %30’a varan indirim
- Sennheiser kulaklıklarda %20’ye varan indirim
- Haylou kulaklıklarda %40’a varan indirim
- Baseus kulaklıklarda %40’a varan indirim
Bilgisayarlar
- Seagate depolama cihazlarında %25’e varan indirim
- HP dizüstü bilgisayarlarda %30’a varan indirim
- Hp bilgisayar aksesuarlarında %40’a varan indirim
- HP monitörlerde %25’e varan indirim
- HP yazıcılarda %30’a varan indirim
Cep Telefonları
- Oppo ve Realme akıllı telefonlarda 100TL’ye varan indirim
- GM cep telefonlarında 100 TL’ye varan indirim
- Belkin akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
- Baseus akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
- Spigen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
- Ugreen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
- Xiaomi akıllı telefonlarda 150 TL’ye varan indirim
- Xiaomi Mi Band 5’te %13’e varan indirim
- Xiaomi Redmi 20000 Mah taşınabilir hızlı şarj cihazında %25’e varan indirim
Moda
- Kinetix ayakkabılarda %70’e varan indirim
- Dockers by Gerli erkek ayakkabılarında %70’e varan indirim
- Camper ayakkabılarda %60’a varan indirim
- United Colors of Benetton çocuk giyimde %70’e varan indirim
- Panço çocuk giyimde %70’e varan indirim
- Levi’s ürünlerinde %70’e varan indirim
- Koton giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
- DeFacto giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
Deterjanlar ve Kâğıt Ürünler
- Paradontax diş bakım ürünlerinde %35'e varan indirim
- Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
- Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30'a varan indirim
- Orkid Hijyenik Pedlerde %30'a varan İndirim
- OralB Ağız Bakım Ürünlerinde %25'e varan İndirim
- Ariel Deterjanlarda %20'ye varan indirim
- Fairy Deterjanlarda %20'ye varan İndirim
Kişisel Bakım ve Kozmetik
- Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40'a varan indirim
- Seçili Philips ürünlerinde %30’a varan indirim
- Seçili Braun ürünlerinde %30’a varan indirim
- Seçili Remington ürünlerinde %40’a varan indirim
- Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25’e varan indirim
Ev ve Mutfak
- Bosch ev gelişim ürünlerinde %40’a varan indirim
- Vitra & Artema banyo ürünlerinde %30’a varan indirim
- Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirim
- Tek-iş elektrik ürünlerinde %50’ye varan indirim
- Jumbo mutfak ürünlerinde %40’a varan indirim
- Paşabahçe cam ürünlerinde %50’ye varan indirim
- Tefal tencere ve tava ürünlerinde %40’a varan indirim
- Sinbo mutfak ürünlerinde %45’e varan indirim
- Arnica mutfak ürünlerinde %30’a varan indirim
- DeLonghi mutfak ürünlerinde %15’e varan indirim
- Philips ev ve mutfak ürünlerinde %30’a varan indirim
- Remta endüstriyel mutfak ürünlerinde %20’ye varan indirim
- Hoover elektrikli süpürgelerde %35’e varan indirim
- Arzum mutfak ürünlerinde 100TL’ye varan indirim
- Electrolux elektrikli süpürge ve aksesuarlarında %20’ye varan indirim
- Nespresso kahve makinalarında %15’e varan indirim
Oyuncak
- Lego, Nerf, Baby Alive, Play-Doh, Barbie, Hot Wheels ve Fisher Price oyuncaklarda %35’e varan indirim
- Clementoni & Ravensburger ve KS puzzle ve oyunlarında %50’ye varan indirim
Evcil Hayvan
- Seçili kedi ödül ve sağlık ürünlerinde %25'e varan indirim
- Seçili köpek mamalarında %30'a varan indirim
- Seçili kedi tasma ve oyuncaklarında %70'e varan indirim
- Seçili kedi kumlarında %40'a varan indirim
- Seçili kedi mamalarında %30'a varan indirim
- Seçili köpek ödüllerinde %35'e varan indirim
Anne ve Bebek
- Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30'a varan indirim
- WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40’a varan indirim
- Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40'a varan indirim
Spor
- Seçili Xiaomi scooterlarda 400TL indirim
- Stanley şişeleri, Leatherman ürünleri, Andoutdoor & Freecamp kamp ekipmanları, Delta, Voit ve Dynamic fitness ekipmanlarında en az %10 indirim
- Fitbit ve Garmin aktivite takip cihazlarında en az %10 indirim
- Seçili Suunto aktivite takip cihazlarında %30 indirim