Amazon.com.tr’nin “Gülümseten Cuma Haftası” fırsatları başladı!

Amazon Türkiye’nin Gülümseten Cuma Haftası fırsatları başladı. 25 Kasım gün sonuna kadar devam edecek indirimler, Amazon.com.tr müşterilerine popüler ürünlerde yüzde 70’e varan indirimler sunuyor. Elektronikten güzellik ve modaya, oyuncaktan ev ve mutfak eşyalarına birçok farklı kategoriden geniş bir seçkide geçerli, her gün yenilenecek indirimler, tüketicilere ihtiyaçları olan ya da düşledikleri ürünlere cazip fiyatlarla sahip olma olanağı tanıyor.

Fırsatlara, Amazon.com.tr veya Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilirken, Amazon.com.tr müşterileri 31 Aralık 2020’ye kadar gönderimi gerçekleştirilen tüm ürünler için, 31 Ocak 2021’e kadar iade ayrıcalığından da faydalanabiliyor. Ayrıca, hafta boyunca Amazon Prime üyelerine özel indirimler de Amazon.com.tr’de Prime üyelerini bekliyor.

Gülümseten Cuma Haftası İndirimleri

Amazon.com.tr müşterileri 20-25 Kasım tarihleri arasında geçerli Gülümseten Cuma Haftası İndirimleri fırsatlarına Amazon.com.tr ya da Amazon Türkiye mobil alışveriş uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

Elektronik

Sony kulaklık ve hoparlörlerde %30’a varan indirim

Sennheiser kulaklıklarda %20’ye varan indirim

Haylou kulaklıklarda %40’a varan indirim

Baseus kulaklıklarda %40’a varan indirim

Bilgisayarlar

Seagate depolama cihazlarında %25’e varan indirim

HP dizüstü bilgisayarlarda %30’a varan indirim

Hp bilgisayar aksesuarlarında %40’a varan indirim

HP monitörlerde %25’e varan indirim

HP yazıcılarda %30’a varan indirim

Cep Telefonları

Oppo ve Realme akıllı telefonlarda 100TL’ye varan indirim

GM cep telefonlarında 100 TL’ye varan indirim

Belkin akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Baseus akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Spigen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Ugreen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim

Xiaomi akıllı telefonlarda 150 TL’ye varan indirim

Xiaomi Mi Band 5’te %13’e varan indirim

Xiaomi Redmi 20000 Mah taşınabilir hızlı şarj cihazında %25’e varan indirim

Moda

Kinetix ayakkabılarda %70’e varan indirim

Dockers by Gerli erkek ayakkabılarında %70’e varan indirim

Camper ayakkabılarda %60’a varan indirim

United Colors of Benetton çocuk giyimde %70’e varan indirim

Panço çocuk giyimde %70’e varan indirim

Levi’s ürünlerinde %70’e varan indirim

Koton giyim ürünlerinde %70’e varan indirim

DeFacto giyim ürünlerinde %70’e varan indirim

Deterjanlar ve Kâğıt Ürünler

Paradontax diş bakım ürünlerinde %35'e varan indirim

Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40'a varan indirim

Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30'a varan indirim

Orkid Hijyenik Pedlerde %30'a varan İndirim

OralB Ağız Bakım Ürünlerinde %25'e varan İndirim

Ariel Deterjanlarda %20'ye varan indirim

Fairy Deterjanlarda %20'ye varan İndirim

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40'a varan indirim

Seçili Philips ürünlerinde %30’a varan indirim

Seçili Braun ürünlerinde %30’a varan indirim

Seçili Remington ürünlerinde %40’a varan indirim

Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25’e varan indirim

Ev ve Mutfak

Bosch ev gelişim ürünlerinde %40’a varan indirim

Vitra & Artema banyo ürünlerinde %30’a varan indirim

Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirim

Tek-iş elektrik ürünlerinde %50’ye varan indirim

Jumbo mutfak ürünlerinde %40’a varan indirim

Paşabahçe cam ürünlerinde %50’ye varan indirim

Tefal tencere ve tava ürünlerinde %40’a varan indirim

Sinbo mutfak ürünlerinde %45’e varan indirim

Arnica mutfak ürünlerinde %30’a varan indirim

DeLonghi mutfak ürünlerinde %15’e varan indirim

Philips ev ve mutfak ürünlerinde %30’a varan indirim

Remta endüstriyel mutfak ürünlerinde %20’ye varan indirim

Hoover elektrikli süpürgelerde %35’e varan indirim

Arzum mutfak ürünlerinde 100TL’ye varan indirim

Electrolux elektrikli süpürge ve aksesuarlarında %20’ye varan indirim

Nespresso kahve makinalarında %15’e varan indirim

Oyuncak

Lego, Nerf, Baby Alive, Play-Doh, Barbie, Hot Wheels ve Fisher Price oyuncaklarda %35’e varan indirim

Clementoni & Ravensburger ve KS puzzle ve oyunlarında %50’ye varan indirim

Evcil Hayvan

Seçili kedi ödül ve sağlık ürünlerinde %25'e varan indirim

Seçili köpek mamalarında %30'a varan indirim

Seçili kedi tasma ve oyuncaklarında %70'e varan indirim

Seçili kedi kumlarında %40'a varan indirim

Seçili kedi mamalarında %30'a varan indirim

Seçili köpek ödüllerinde %35'e varan indirim

Anne ve Bebek

Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30'a varan indirim

WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40’a varan indirim

Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40'a varan indirim

Spor