Amazon’dan idrar şişesi konusunda açıklama geldi

Yapılan açıklamada, sürücülerin özellikle pandemi döneminde umumi tuvalet bulmakta zorlandıkları kaydedildi.

Pocan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Amazon'daki çalışma koşullarını eleştirerek "tuvalet bulup kullanmak için vakti olmayan personele" dikkat çekmişti.

Amazon da Pocan, "Şişelere idrar yapıldığı yönünde gerçekten inanmıyorsunuz, değil mi? Bu doğru olsaydı kimse bizim için çalışmazdı" cevabını vermişti.

"Temsilciler Meclisi üyesi Pocan'a bir özür borçluyuz" denilen açıklamada, şirket sürücülerinin tuvalet sorunlarının Covid-19 ile ilgili umumi tuvaletlerin kapanması nedeniyle kötüleştiği belirtildi.

Uber ve UPS gibi şirketlerde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden Amazon, bu soruna çözüm bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

Özür, şirketin Bessemer'deki bir depoda yaklaşık 6 bin Amazon işçisinin sendikalaşma oylamasının sonuçlarının beklendiği sırada geldi. Sendika başarılı olursa, ülkedeki Amazon işçileri toplu pazarlık gücüne ilk kez sahip olacak.