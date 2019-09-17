Ambulans helikopter 400 gramlık bebek için havalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, ambulans helikopterle başka bir hastaneye nakledildi.

Ayşe Çivi'nin ilk bebeği hamileliğin 23. haftasında Kumluca Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Doktorlar, erken doğuma bağlı solunum sıkıntısı yaşayan 400 gramlık bebeğin, Antalya'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Baba Ali Çivi, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğumun aniden başladığını söyledi.

Eşinin rahatsızlanmasıyla hemen hastaneye gittiklerini belirten Çivi, "Doktorlarımız seferber oldu, bebeğimizin yaşaması için devletimiz helikopter ambulans gönderdi. İnşallah bebeğimiz yaşar. Bizim için mücadele eden, gayret gösteren başta devletimize ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

AA