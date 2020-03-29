Ambulansa saldıran zanlılar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekipleri, 00.30 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese yeni tip corona virüs (Kovid-19) şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı almaya gitti. Hastayı alan ambulansın yanına yaklaşan ve içinde 2 kişi bulunan araçtakilerin, ambulans şoföründen hasta hakkında bilgi almak istedikleri öne sürüldü. Sağlık ekipleri, kendilerine bilgi veremeyeceklerini söylemesi üzerine 2 şüpheli ambulansın şoför kapısını yumrukladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan ambulansın önünü kesen şüpheliler, yerden aldıkları taşla ambulansın camını kırdı.

Kamu malına zarar vermekten işlem başlatıldı

Adresten kaçan ambulanstaki sağlık ekibi, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, sabah saatlerinde şüpheli Ali Han G. (20) ve Ahmet Can T'yi (21) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında kamu malına zarar vermekten adli işlem başlatıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadeleri sonrasında tutuklanma talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Ahmet Can T. ifadesinde, arkadaşı diğer zanlı Alihan G'nin ambulansa taş atmadığını savunarak ambulans şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.

Alihan G. ise, üstüne atılı suçlamayı kabul etmediğini, ambulansın camını diğer şüphelinin kırdığını, olaydan sonra bekçilere teslim olduklarını anlattı.

Hakimlik, iki şüpheli hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.

Şüpheliler hakkında savcılıkça istenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanma talebi hakimlikçe reddedildi.

"Ambulansı yumruklamaya başladılar"

Öte yandan, saldırıya uğrayan ambulans ambulans görevlileri, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Ambulans şoförü Halit Korucu, saat 00.10 sıralarında corona virüs şüphesiyle vaka verildiğini, koruyucu kıyafet giyerek olay yerine gittiklerini söyledi.

Korucu, hastayı ambulansa aldıktan sonra sol taraftan beyaz bir araç yanaştığını kaydederek, şunları aktardı:

"Camdan hastanın bilgisini almak istediler. Ben de hasta mahremiyetine aykırı olduğu bilgi veremeyeceğimi söyledim. O arada hasta corona virüs şüphelisi olduğu için komutaya hastaneye sorarak çıkış yapmak istediğimizi anons geçiyordum. Araç içerisindeki kişilere bakmayınca sinirlendiler herhalde ki araçtan inerek ambulansı yumruklamaya başladılar. Olay yerinden ancak saldırgan şahısların aracına çarparak çıkabildim fakat o sırada ambulansın arka kapısını açtılar. Personelimiz de az kalsın düşecekti. Ambulans hareket halindeydi. Mecburen yavaşladım, saldırganlar araçlarını ambulansın önüne kırarak yolumuzu kestiler. Camı kırdılar. Biz uzaklaşmak isterken, araçlarıyla bizi takip ve taciz ettiler."

Pendik’te bir polis merkezine sığınmak zorunda kaldıklarını dile getiren Korucu, "Karakola sığındıktan sonra hastamızı bir başka ambulansla hastaneye sevk etmek zorunda kaldık." dedi.

Sağlık Bakanı Koca’dan geçmiş olsun telefonu

Halit Korucu, olaydan haberdar olduktan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kendilerini aradığını söyledi.

Korucu, "Bakanımız her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gece saatlerinde biz uyanığız ama Sağlık Bakanımızın uyanık olacağını, bizi arayacağını hiç tahmin etmiyorduk. Yanımızda olduğunu bir kez daha anladık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz 7/24 görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Ambulansın sağlık görevlisi Gülbahar Sevgili ise olayı şöyle anlattı:

"Bir anda aracımıza saldırmaya başladılar. Sürücümüz de kapıyı kapatmamızı söyledi. Kapıyı kapattık, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken birisinin kapıyı açtığını ve bize doğru koştuğunu gördük. Sonrasında hasta yakınıyla birlikte biz de düşme tehlikesi atlattık. Bir şekilde ilerlerken sağdaki sürgülü kapının camı kırıldı. Polis karakoluna gittikten sonra hastanın naklini de başka bir ambulansla sağladık. Bu süreçte yanımızda olan amirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Bakan Fahrettin Koca’nın kendilerini aramasının motive edici olduğunu aktaran Gülbahar Sevgili, “Bakan Koca da gece 03.00 sıralarında bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu durumun arkasında olduğunu, kendileri ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Motivasyon açısından bizim için de iyi oldu. İşimizin başındayız.” diye konuştu.

AA



