Ameliyat olan Engin Altan Düzyatan Uludağ'a gitti
Burun ameliyatı olan Engin Altan Düzyatan doktorların tavsiyesi üzerine Uludağ'a gitti.
Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı. Burnundaki kıkırdak kemiği eğriliği nedeniyle deviasyon ameliyatı oldu. Doktorlar operasyon sonrasında oyuncuya “Soğuk iyi gelir” tavsiyesinde bulundu.
Yılbaşını ailesiyle geçirecek
Engin Altan Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara’yı alıp Uludağ’a gitti. Bu vesileyle yılbaşını da kayınpederi Ender Alkoçlar’ın Uludağ’da sahibi olduğu otelde maaile geçirecekler.
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