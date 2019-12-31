Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz günlerde bıçak altına yattı. Burnundaki kıkırdak kemiği eğriliği nedeniyle deviasyon ameliyatı oldu. Doktorlar operasyon sonrasında oyuncuya “Soğuk iyi gelir” tavsiyesinde bulundu.

Yılbaşını ailesiyle geçirecek

Engin Altan Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar, çocukları Emir Aras ve Alara’yı alıp Uludağ’a gitti. Bu vesileyle yılbaşını da kayınpederi Ender Alkoçlar’ın Uludağ’da sahibi olduğu otelde maaile geçirecekler.









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